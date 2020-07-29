الحريري يعلن تأييده لمشروع سد بسري: في 7 آب سيكون لدي موقف.. هناك عقلانية ولكن العدالة يجب أن تحصل

استنكر الرئيس سعد #الحريري، خلال دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط، اليوم، موقف رئيس الحكومة حسان #دياب من وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف #لودريان، وقال: “لا أفهم أسلوب الديبلوماسية المعتمد مع حلفائنا التاريخيين، خصوصاً مع فرنسا”.

وردّاً على سؤال إذا حان موعد تغيير الحكومة لحكومة مستقلّين، أجاب: “تنلاقي رئيس حكومة”. وبعد جملة تصريحات للنائب جبران #باسيل، أكّد الحريري أنّه لن يردّ عليه، مضيفاً: “لن أكون رئيس حكومة بشروط”. كما أعلن تأييده مشروع سد بسري واستكمال الأعمال فيه، “لأنه يروي بيروت”.









وقال: انا مع سد بسري لأنه يروي بيروت والبنك الدولي قام بكل الدراسات وهذا القرض الوحيد الذي يدفع فيه البنك الدولي الاستملاكات وبالنسبة للتنفيذ فهذا أمر آخر و”لكن الناس بدها مياه شو منعمل”

وعن التدقيق المالي الجنائي الذي أقرّته الحكومة على المصرف المركزي، تساءل الحريري: “لماذا لم تقرّه على جميع الوزارات، وعلى وزارة الطاقة خصوصاً”.

إلى ذلك، اعتبر الحريري أنّ ما جرى في البلد “ليس مؤامرة، إنّما انهيار اقتصادي”، مشيراً إلى أنه “يجب معالجته على هذا الأساس”. وأضاف: “هذا ما حاولنا تحاشيه خلال مؤتمرات باريس 1، 2، 3”.

أمّا عن قضية استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، فأشار إلى أنه “دائماً هناك عقلية وعدالة”، مشدّداً على أنّ “الحقيقة ستظهر”.