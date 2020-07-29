“ولد مش قادر يتنفس لأن الكهربا مقطوعة”.. إليسا: “يا مجرمين، يا بلا ضمير يا بلا إنسانية”!

نشرت الفنانة إليسا صورة عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، قالت إنها لرضيع لا يستطيع التنفس سوى من خلال جهاز الأكسجين الذي يحتاج للكهرباء لكي يعمل، وهو أمر أصبح مستحيل في بلدها مستحيل في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان.

إليسا وجهت كعادتها انتقادات لاذعة لحكومة بلادها، ونشرت صورة الطفل اللبناني وعلقت عليها قائلة: “صار الولد اللي عايز أكسجين مش قادر يتنفس لأنه الكهربا مقطوعة، الشعب هوي الوحيد اللي بيحقلو يقول ما خلونا، لأنو ما عم بيخلونا نتحمل لنقدر نكمّل! يا قلبي ع هل الطفل ، لك إذا عندكن ذرة كرامة لازم تقتلوا حالكن يا مجرمين، يا بلا ضمير يا بلا إنسانية! يا رب”.









صار الولد اللي عايز أوكسجين مش قادر يتنفس لأنو الكهربا مقطوعة. الشعب هوي الوحيد اللي بيحقلو يقول ما خلونا، لأنو ما عم بيخلونا نتحمل لنقدر نكمّل! يا قلبي ع هل الطفل ،لك اذا عندكن ذرة كرامة لازم تقتلو حالكن يا مجرمين،يا بلا ضمير يا بلا انسانية !يا رب🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/rMPfG1M0yp — Elissa (@elissakh) July 29, 2020

تفاعل على تويتر: تغريدة الفنانة اللبنانية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها، إذ انهالت التعليقات الداعمة والمتعاطفة مع الطفل اللبناني، إذ قال المستخدم العباس: “أطمنك ماعندهم ذرة كرامة ولا شيء ليبيع مصلحة أهله وشعبه وطنه”.

فيما قال المستخدم ميلاد: “الله لا يسامحن العالم كلا عم تموت وما حدا حاسس فيا منيح اللي في انت توصلي صوتنا كلنا وعلى أمل حدا يسمع”.

أما فيصل فقال: “يعني لازم يموت بلد كامل بشعبه بأطفاله ونسائه بخيراته من أجل شخص واحد أو حزب واحد”.

يُشار إلى أن إليسا لطالما وجهت انتقادات لحكومة بلدها، ففي وقت سابق نشرت الفنانة تغريدة عبر “تويتر” عبّرت فيها عن غضبها بسبب الحالة المعيشية التي وصل لها الشعب اللبناني وارتفاع معدلات الفقر.

قالت إليسا: “يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتوا من الغضب والقهر بالشوارع، لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز.. يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة”.

إليسا أضافت في تغريدتها قائلة: “في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة.. أيام الحرب ما صار هيك بالناس!”.

آخر الأعمال الفنية: يأتى هذا بعدما طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنية “صاحبة رأى”، خلال الأيام الماضية، وذلك عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، وهي الأغنية الرئيسية من ألبوم “صاحبة رأي”، والذي ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم 1 أغسطس/آب المقبل.

كما احتفلت الفنانة اللبنانية بوصول عدد مشاهدات أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي” لـ2 مليون مشاهدة، ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: “أنتم أقوى جيش رقمي على الإطلاق”.

كما احتفلت إليسا بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي”، وكتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”: “يسعدني أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم”.