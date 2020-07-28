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تصريح صادم للسفير السعودي في لندن واعترافه بامتلاك “بار” في منزله (فيديو)

July 28, 2020

صدم السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان، صحافياً بريطانياً أجرى معه مقابلة خاصة، باعترافه بامتلاك “بار” في مقر إقامته.

ونشر الصحافي البريطاني روبرت كارتر تغريدة قال فيها سفير المملكة العربية السعودية في لندن، الأمير خالد بندر لديه حانة في منزله. وأضاف بصيغة تحمل دلالات عدة: “هذا رجل يمثل دولة إسلامية تحمل الشهادة على علمها وتدير أقدس المواقع الإسلامية.




وأضاف الصحافي البريطاني في تعليق لاحق، “الحوار الكامل أسوأ بكثير، ويشرح بشكل سيء جداً مقتل الصحافي خاشقجي، والحرب السعودية على اليمن، والعلاقات المتنامية بين إسرائيل والمملكة.

 

 

 

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