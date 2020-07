تصريح صادم للسفير السعودي في لندن واعترافه بامتلاك “بار” في منزله (فيديو)

صدم السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان، صحافياً بريطانياً أجرى معه مقابلة خاصة، باعترافه بامتلاك “بار” في مقر إقامته.

ونشر الصحافي البريطاني روبرت كارتر تغريدة قال فيها سفير المملكة العربية السعودية في لندن، الأمير خالد بندر لديه حانة في منزله. وأضاف بصيغة تحمل دلالات عدة: “هذا رجل يمثل دولة إسلامية تحمل الشهادة على علمها وتدير أقدس المواقع الإسلامية.

EXPOSED: Ambassador of #SaudiArabia to London, Prince Khalid Bandar, has a PUB at his home in England..

This is a man who represents an Islamic country with the shahada on its flag and administration of Islam's 2 holiest sites. #Islam #MuslimTwitter #Saudi pic.twitter.com/IzaTMZNF7C

