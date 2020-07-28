المفتي دريان يغادر لبنان ويكلف الكردي باداء صلاة وخطبتي عيد الاضحى في جامع الامين

أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى البيان الاتي:

“كلف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم عند الساعة السادسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباح يوم الجمعة 31 تموز الجاري.









وغادر المفتي دريان بيروت في زيارة خاصة خارج لبنان تستمر لبضعة أيام.

وبناء على توجيهات مفتي الجمهورية دعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان المصلين الى الالتزام التام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة التي ينبغي التقيد بها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وصلاة الجمعة وصلوات الجماعة الخمس في المساجد في ظل جائحة كورونا على أن يبقى الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، ووجوب التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.