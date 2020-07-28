القوات: ما يقوله جبران باسيل كذب بكذب!

اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بياناً جاء فيه، قال النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية أمس، إن “الأفرقاء السياسيين كلّهم من دون استثناء يتحدّثون مع حزب الله ولو من تحت الطاولة، وإنه حتى القوات تقوم بذلك، وتسعى إلى ذلك أيضًا مع إيران أيضا، وأنا أعرف ما أقول”.

واضاف البيان: “ولأن النائب باسيل يعرف ما يقول، تؤكد الدائرة الإعلامية في القوات أن ما يقوله كلّه كذب بكذب، وهذا ليس غريبا عن النائب باسيل الذي يتمسك بهذا النهج متحصنًا بمقولة “يلي بغيِّر عادتو بتقل سعادتو”.









وتابع: “وإذ تنفي الدائرة نفيًا قاطعًا ما قاله باسيل، تؤكّد أنّ الخلاف الاستراتيجي مع حزب الله حول دور لبنان والدولة لا ينفع معه أي حوار فوق الطاولة، فيما الحوارات تحت الطاولة فنتركها لباسيل صاحب الخبرات على هذا المستوى، وأما المحاصصة التي تحدث عنها فلا حاجة للتذكير بموقف القوات المتمسك دائما أبدا بمنطق الآلية الذي كان أحد أسباب الخلاف مع باسيل، ودفع “القوات” إلى الذهاب قدما باتجاه قوننة الآلية، ولكن يبدو ان هناك من نصح باسيل باعتماد القاعدة التالية: عندما تتلطخ صورتك، وعن حق، لا حل أمامك إلا بتلطيخ صورة الآخرين، ولكن هذه القاعدة، ولسوء حظ باسيل، لم ولن تنسحب على القوات”.