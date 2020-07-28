النيابة العامة تلاحق حاكم المصرف «الموجود في الخارج»

أعلن تحالف «متحدون» في بيان له، ان الشكوى التي تقدم بها فريقه القانوني أمام قاضي تحقيق جبل لبنان بتاريخ 10 الجاري ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته الشخصية أحيل الى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي أحالته بدورها الى قاضي التحقيق زياد مكنا لإجراء المقتضى القانوني دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة بالجرائم المدعى بها من قبل محامي التحالف، حيث لا مبرر قانونيا لطلب الإذن بالملاحقة من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية، لعدم وجود أي مرجع مختص، أو سلطة وصاية أو سلطة رقابة تمارس على الحاكم وفقا لصراحة النصوص القانونية».

وعلمت «الأنباء»، ان الحاكم سلامة موجود خارج لبنان حاليا.