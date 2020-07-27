الجميّل: بانتظار شرح رسمي لما حصل في الجنوب.. يستمر مسلسل البهدلة قدّام الأجانب

غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر تويتر فكتب: “بالوقت الذي ننتظر فيه شرحًا رسميًا من دولتنا لما حصل في الجنوب، وبانتظار أن يتفق حزب الله واسرائيل على رواية موحدة، يستمر مسلسل البهدلة قدام الأجانب”.

الجميّل أرفق تغريدته بفيديو يتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر الـapplication form التي تطلب وزارة الصحة اللبنانية من الوافدين الى مطار بيروت، تعبئتها.









الـapplication، المعدّة للتعبئة الكترونيا، لم تدخل الوزارة عليها اي تعديل، قبل طباعتها، الأمر الذي اعتبره الناشطون هدرا للورق والمال ونوعا من الفساد والجهل.