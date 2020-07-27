بالصور: 8 علامات تساعدكِ على التمييز بين حقيبة اليد الأصلية والمقلدة

شراء حقيبة أو محفظة من أفخم الماركات العالمية مثل Chanel أو Gucci أو Louis Vuitton أو Prada أو Dior أو حتى ماركات أرخص ثمناً مثل Mango وH&M وZara وPierre Cardin يجعلنا نحاول بكل الطرق التمييز بين الحقيبة الأصلية والمقلدة قبل دفع تحويشة الأسابيع أو الأشهر الماضية في حقيبة مزيفة.

ذات مرة، أحضرت لي صديقة تعيش بإحدى دول الخليج حقيبة صغيرة من Louis Vuitton، ولم يكن بيننا مساحة كافية لأسألها هل هذه الحقيبة أصلية أم مقلدة بجودة عالية (High-Copy) أم مزيفة، لأختار المناسبات التي أرتديها فيها، وإن كان عليَّ أعاملها معاملة خاصة بين حقائبي الأخرى، لذلك كان الحل في أن أختبر العلامات التي يتحدث عنها خبراء الحقائب التي تساعد على التمييز بين الحقيبة الأصلية والمقلدة.









علامات تساعد على التمييز بين الحقيبة الأصلية والمقلدة

1- الشعار الخاص بالعلامة

غالباً تكتب الحقائب المزيفة اسم العلامة التجارية بخطأ في الهجاء أو عيب في الطباعة والألوان أو حجم الأحرف. لكن في الحقائب الأصلية يكون الشعار المطبوع في أكثر من مكان على الحقيبة مطبوعاً بطريقة صحيحة، ستجدين الاسم مطبوعاً في بطاقة أو اثنتين داخل الحقيبة، وأيضاً على السحاب، والجيوب الداخلية، والبطانة الداخلية. والأمر نفسه ينطبق على رسمة الشعار. فقط افتحي صورة شعار الماركة الأصلية واسمها على هاتفك وقارني.

سنكون أكثر عملية، هاتان صورتان لحقيبتين من Chanel. تقريباً متطابقتان، أليس كذلك؟ لكن لاحظي الفرق

المصدر: Racked

مثلاً في هذه الصورة ستلاحظين أنه في الحقيبة السوداء مكشوط أحد حروف اسم العلامة التجارية، وأيضاً الجزء العلوي من النص ليس موازياً للخياطة على اليمين، بل ينحدر قليلاً لأسفل. وهذه التفصيلة الصغيرة لا يسمح بها منتجو Chanel على الإطلاق.

المصدر: Racked

انتبهي أيضاً إلى مكان التصنيع، فـ Louis Vuitton ستصنع حقائبها في فرنسا، ويُمكن في إيطاليا، لكن ليس قطعاً في الصين أو تايوان، وهذه علامة منطقية يجب أن تنتبهي لها.

2- الرقم التسلسلي للحقيبة

يُمكنك أيضاً أن تتحققي من الرقم التسلسلي الخاص بالحقيبة، فجميع الماركات العالمية الشهيرة تضع رقماً تسلسلياً (Serial Number) يطبع عادةً على بطاقة السعر أو البطانة الداخلية أو على بطاقة منفردة تباع مع الحقيبة، يكون اختصاراً لتاريخ ومكان صنع الحقيبة حسب كل ماركة تجارية.

أما الحقائب المقلدة إما أنها لا تحتوي على رقم تسلسلي، أو تحتوي على أرقام مزيفة مطبوعة على ورقة كارتونية أو مطبوعة طباعة سيئة تزول بمجرد غسلها، ويُمكن استخدام منديل مبلل لاختبار ذلك بنفسك.

المصدر: Racked

وأيضاً ستلاحظين من حجم الخط وطريقة الطباعة، كما سترين في الصورتين التاليتين، أولاً الرقم المطبوع في الحقيبة الأصلية ثلاثي الأبعاد وبإطار ذهبي مناسب مع لون الحقيبة الأصلية، لكن في المقلدة الإطار أخضر اللون، والرقم مطبوع على ورقة عادية ملصوقة بالبطاقة الجلدية وليس جزءاً منها.

المصدر: Racked

والأهم من ذلك أن الرقم التسلسلي الصحيح يعني أن الحقيبة موجودة على الموقع الرسمي للماركة التجارية، ويُمكن لبحث بسيط باستخدام هاتفك التأكد من أن الحقيبة بالرقم التسلسلي أمامك هي نفسها الموجودة على الموقع، أم أنه مجرد رقم تم تأليفه.

3- تفاصيل الخياطة الدقيقة

أكثر الأمور التي تهتم بها الماركات العالمية هي التفاصيل، فمثلاً لن تجدي الخيوط مرتخية أو متداخلة الألوان في بعضها، أو من لون مختلف عن درجة لون الحقيبة.

المصدر: Racked

فمثلاً، في هذه الصورة من موقع Racked، ستجدين أن لون خياطة هذه الحقيبة من Louis Vuitton برتقالي متداخل مع اللون الأسود، وهذا أمر لا يسمح به مصنعو الشركة الفرنسية الشهيرة، وفي الصورة التالية تجدين أن الخيط لم تتم الحياكة به بطريقة منظمة ودقيقة.

المصدر: موقع Bright Side

4- لون البطانة الداخلية

البطانة الداخلية للحقيبة الأصلية غير لامعة أو خفيفة ولا تصدر صوتاً وليست بعيدة أيضاً عن اللون الخارجي للحقيبة، إذا وجدتِ هذه الأمور فهذا يعني أن الحقيبة مزيفة. فبطانة الحقيبة الحقيقية عند الإمساك بها لإحساس ملمسها ستكون مثل قطعة حرير أو قطعة قماشية طرية للغاية ولا تصدر صوتاً مزعجاً مثل صوت فرك الأوراق، وفق نصيحة موقع Forbes.

5- الأقفال والسحاب والقطع المعدنية الأخرى

المصدر: Racked

الأقفال، والسحاب، والقطع المعدنية الأخرى، ستجدين أن لونها ثابت لا يتقشر بفركه وجودته مثالية، وستجدين اسم العلامة التجارية مطبوعاً عليها في الحقائب الأصلية، وفق علامات أخرى لفت إليها موقع Bright Side.

المصدر: Racked

6- ملمس الجلد ورائحته

نصح موقع Handbags بالاهتمام أيضاً بمراقبة ملمس الجلد الخارجي، فالجلد الذي تصنع منه الحقائب العالمية يكون أسمك وأخشن من البلاستيك وله وزن ثقيل، كما لا يكون دهنياً أو لزجاً ولامعاً.

يُمكنك تمرير نار الولاعة فوق الجلد سريعاً إذا كان أصلياً فلن يحترق أو يتغير لونه، عكس الجلد المقلد المصنوع من البلاستيك والقماش بنسب كبيرة.

7- التغليف والضمان

الماركات العالمية تغلف منتجاتها في حقائب وعلب لا تقل فخامةً عن منتجاتها الأنيقة، وهذه علامة أخرى سستسهل عليك التمييز بين الحقيبة الأصلية والمقلدة. ولا تنسي السؤال عن ضمان الحقيبة، فإذا قيل لكِ إنها لا تشمل ضماناً فاعرفي أنها حقيبة مزيفة، وفق نصيحة أخرى قدمتها مجلة Elle الفرنسية.

8- السعر

منطقياً، حتى لو كانت هناك تخفيضات تصل إلى 70 أو 80% فلن تصل حقيبة Chanel إلى 100 دولار مثلاً. لذلك، لا تفرحي كثيراً بالسعر المنخفض، فهذا علامة على أنها حقيبة مزيفة.