جيجي حديد تنشر صوراً لمنزلها الجديد.. تصاميم من التراث العربي وعين زرقاء للوقاية من الحسد

استعرضت جيجي حديد، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، على حسابها بموقع إنستغرام، صوراً من منزلها الجديد، أظهرت اهتمامها بالتراث العربي، وهو ما نال إعجاب كثير من المتابعين.

ونشرت جيجي حديد، البالغة من العمر 25 عاماً، السبت 25 يوليو/تموز 2020، صوراً لديكورات منزلها تضم ألواناً متنوعة، كما أظهرت الأقمشة المستخدمة في الأثاث والأرضيات والجدران شيئاً قديماً مما يقتنيه العرب في تصاميم منازلهم.









ضم تصميم المنزل كذلك “كفاً” به مقولة “ما شاء الله” و”عين زرقاء”، وهي عادة قديمة تعلَّق كنوع من أنواع الوقاية من الحسد.

وجاء في تعليق جيجي حديد على تلك الصور، أنها قضت العام الماضي في تصميم وتنظيم مشروعها الذي قالت إنها كانت شغوفاً به، ووصفته بأنه بقعة من الأحلام.

وأوضحت عارضة الأزياء الشهيرة، أن كل شيء في هذا المنزل تم تجميعه قبل الحجْر خارج المدينة، مشيرةً إلى أنها متحمسة للوقت الذي ستقضيه بداخله؛ لكي تستمتع بجميع الزوايا الخاصة التي تم إنشاؤها فيه.

أكدت أن هذا المنزل يضم بعض تصميماتها المفضلة وأعظم لوحة “ربة منزل”، موجِّهةً الشكر لكل من ساعدها في ذلك التصميم، وأعربت عن امتنانها للجميع.

مؤخراً شاركت عارضة الأزياء جيجي حديد في تحضير “الفلافل”، وهي الأكلة الشعبية الأولى عربياً، وذلك خلال برنامج “Beat Bobby Flay”، لتتحدى الشيف الحديدي بوبي فلاي.

وحضّرت جيجي حديد، خلال حلقة البرنامج، طبقاً من الفلافل التي تذكِّرها بأصولها العربية، وقالت إنها “ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بإعداد هذا الطبق النباتي”.

تتضمن فكرة البرنامج الذي شاركت فيه جيجي، منافسة الضيوف للشيف ومالك المطاعم الشهير بوبي فلاي في الطهو، حيث يستضيف البرنامج كل أسبوع شيفين؛ للمشاركة بهذه المنافسة في فنون الطبخ.