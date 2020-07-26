“فقدنا السيطرة”… فهمي: ستكون الإجراءات قاسية والعقوبات تصل لـ3 سنوات سجن!

أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن الوضع سيء ولا يحتمل في موضوع الكورونا، وقال: “وفقدنا السيطرة وعلى الناس الالتزام بالتعليمات الصحية”.

وأعلن فهمي في حديثٍ لـ”الجديد” أنه “ستتخذ إجراءات قاسية ومشددة وسيتم تطبيق المادة 604 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن 6 أشهر وإذا تقصد أحد المصابين إيذاء الغير ونقل العدوى تكون العقوبة السجن من سنة حتى ثلاث سنوات، وأضاف: “سيتم تطبيق “الإخضاع” من قبل مديرية الأمن العام بخصوص من يعطي معلومات خاطئة من الوافدين والإخضاع يعني الاستدعاء وسحب الجواز ومنع السفر”.









وأشار إلى أن “لا تسكير للمطار ولكن هناك نقاش لتخفيض عدد الوافدين كما ان حفلات الزفاف سوف تكون ممنوعة”، وأوضح أن “حتى الآن الإقفال التام للبلد مستبعد ولا حديث عن العودة إلى نظام “المفرد والجوز”.