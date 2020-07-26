عقيص: ما هو غير أخلاقي هو التمني لنائب بالموت وخطئي أنني لم أقفل منزلي

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على “مفبركي الشائعات”، وأكد أنه “حتى الآن لا أعاني من عوارض كورونا”.

ولفت عقيص لـ”الجديد”، إلى أن “الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع المنتجة سواء بالجلسات النيابية أو باللقاءات السياسية، وعندما علمت انني خالطت شخصاً مصاباً توجّهت لإجراء فحص PCR”.









وعن لقاء جديتا، قال، “كان مقرراً من أسبوعين أو أكثر3 أسابيع وحاولت تأجيل اللقاء وتمنّيت على المنظمين ذلك لكنني فشلت، وعندما انتهى اللقاء سارعت وأجريت الفحص وكانت النتيجة إيجابية”.

وأضاف، “أخالط مجلس النواب كاملاً، انا عضو بكل اللجان الفرعية وأظن أن هذه مناسبة لكل النواب للتنبه للوضع وإجراء الفحص بشكل دوريّ”.

وأكد عقيص أنه “منذ بداية أزمة كورونا اتخذت إجراءات قاسية لكن خطئي أنني لم أقفل منزلي، زوجتي وأولادي نتائجهم سلبية وحتى فريق عملي نتيجته سلبية، ما جعلني أشكك بنتيجتي وسأعيد إجراء الفحص في اليومين المقبلين”.

من جهة أخرى، اعتبر عقيص أن “دعوة الناس هذه الطبقة إلى الاستقالة محقة لكن ما هو غير أخلاقي هو التمني لنائب بالموت”، مضيفاً، “كنت وراء صياغة ميثاق لمكافحة خطاب الكراهية، قد يوقع عليه النواب قريباً، وبعد ما حصل اننا أصر عليه أكثر لان هذه الكراهية التي تبنى عند الناس لا تبني وطناً”.

وتابع، “إذا الله عطاني عمر وصحة، المعركة الوحيدة التي تستحق الخوض اليوم في لبنان هي معركة إعادة تكوين الأخلاق العامة”.

وكان عقيص أوضح انه سيقوم بمداخلة توضيحية خلال نشرة المساء عبر “الجديد” لشرح ملابسات اصابته بفيروس كوفيد 19″.

واضاف عبر “تويتر”: سيكون الظهور الأخير على الاعلام لعدم رغبتي بتحويل موضوع انساني، صحي، واخلاقي قبل اي شيء، الى موضوع اعلامي، والى كل مفبركي الاخبار، سأردّ عليكم الليلة ثم اترككم لمسامحة الله”.

في معلومات لل”ام تي في”، “تبيّن وجود عددٍ من الإصابات بفيروس كورونا في بلدة جديتا البقاعيّة، بعد عشاء في البلدة شارك فيه النائب جورج عقيص الذي لم يكن يعلم بإصابته بالفيروس.

وتشير المعلومات الى ظهور إصابات بين المشاركين في العشاء الذي أقيم مساء الجمعة، وهم خالطوا عدداً من أبناء المنطقة، ما دفع البلديّة الى اتخاذ تدابير مشدّدة، على أن تقوم وزارة الصحة بإجراء فحوصات لجميع سكان جديتا غداً الإثنين.

وتوجهت بلدية جديتا إلى أبناء البلدة برسالة طارئة، على صفحتها على موقع فايسبوك جاء في مضمونها:

“أهالي جديتا الكرام، بسبب ازدياد موجة تفشي وباء كورونا، وكون ان احد الضيوف في منزل الاخ ايلي خزاقة الليلة الفائتة قد صرح بانه اجرى فحص pcr وكانت النتيجة ايجابية

لذلك نتمنى على كل من كان موجود في منزل الاخ ايلي خزاقة حجر نفسه وعدم التجول في البلدة حتى قدوم فرق وزارة الصحة العامة لاجراء فحوصات pcr في البلدة للمخالطين”.

المصدر: المركزية