سؤال من جنبلاط لـ “قوى الممانعة والرفض والثأر” ووزارة الشر المطلق!

غرد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلًا: “إلى قوى الممانعة والرفض والثأر اقول اننا سلمنا انكم تمسكون بلبنان الذي اصبح اشبه بهذه الجمجمة، المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الاقليمية فوق ما تبقى من اشلاء لبنان. لكن هل يمكن ان نتساعد في التخفيف من الوباء ام ان الكورونا جزء من المواجهة. سؤال”.

الى قوى الممانعة والرفض والثأر اقول اننا سلمنا انكم تمسكون بلبنان الذي اصبح اشبه بهذه الجمجمة ،المتمثلة بوزارة الشر المطلق التي تؤيدونها لحساباتكم الاقليمية فوق ما تبقى من اشلاء لبنان .لكن هل يمكن ان نتساعد في التخفيف من الوباء ام ان الكورونا جزء من المواجهة .سؤال pic.twitter.com/O8rsGoL3lj





— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 26, 2020