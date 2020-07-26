قاسم: لا تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل… واتخذنا قراراً بعدم التعليق على كلام البطريرك بشأن الحياد

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الى انه “لا يوجد جواب على السؤال بشأن الرد على استشهاد علي كامل محسن من جراء العدوان الاسرائيلي، ومعادلة الردع قائمة مع “إسرائيل” ونحن ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة”، مؤكداً في حديث لقناة الميادين أنه “لا تغيير في قواعد الاشتباك مع اسرائيل”، موضحاً ان “التهديدات الاسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة وهي تأتي في إطار العنتريات، والتهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده، فلا جواب عما سنفعل بعد العدوان الاسرائيلي على استشهاد علي محسن ولن نغطي اجابات محددة، وان حزب الله وصلته رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة”.

قاسم قال إن “الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأميركي ومحور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه “إذا قرر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد وحرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً عن الرد.









وتابع قاسم أنه “على الحكومة اللبنانية إعلان موقف من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية”

وعن طرح البطريرك الراعي الحياد قال قاسم:” اتخذنا قراراً بعدم التعليق على كلام البطريرك بشأن الحياد لما فيه مصلحة للبنان”.