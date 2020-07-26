وزارة الصحة: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، 152 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 16 إصابة تعود لوافدينـ توازياً مع تسجيل 4 حالات وفاة”.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى “ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 2822 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 924 حالة”، منوهةً بأن “عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 51 حالة”.









كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل غلى 1692 شخصاً، في حين أن 137 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 34 منهم يقبعون في العناية المركزة”. وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 7227 فحصاً، 4588 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و2639 تم اجراؤها في المطار”.