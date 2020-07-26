لليوم الثالث #صاحبة_رأي تتصدر تريند “يوتيوب”.. إليسا عن كلمات الأغنية: هذه شخصيتي الحقيقية

تتصدر أغنية “صاحبة رأي” قائمة تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” لليوم الثالث على التوالي، وحققت الأغنية مليون و 300 ألف مشاهدة بعد طرحها الخميس الماضي.

بعد طرح الفنانة إليسا لأغنية “صاحبة رأي” من ألبومها المقبل الذي قررت طرحه في أول أغسطس المقبل وتعاونت في أغنية “صاحبة رأي” مع الملحن سامر أبو طالب والشاعر أسامة مصطفى وتتصدر الأغنية قائمة تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” لليوم الثالث على التوالي، وحققت الأغنية مليون و 300 ألف مشاهدة بعد طرحها الخميس الماضي.









وقال شاعر الأغنية أسامة مصطفى في تصريحات صحفية أن فكرة الأغنية حصل عليها من جملة “أنا صاحبة رأي” الذي قالته إليسا في أحد البرامج الإعلامية حيث تحمست للجملة ولم تمر على أذني مرور الكرام وقررت أن أقدمها أغنية لإليسا في يوم من الأيام وبالفعل قد كان.

وأكد أسامة، أنه حينما كتب كلمات الأعنية كان يعرف أنها تنطبق على شخصيتها الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يخفى على أي متابع لـ إليسا أن لديها وجهة نظر واضحة في الأمور، ودائمًا ما تقول رأيها بصراحة وعفوية، ومن خلال متابعتي لإليسا كواحد من المحبين لفنها ومن خلال تعاملي معاها على المستوى الشخصي كونت لها صورة جميلة حاولت أنقل جزء منها في أغنية “صاحبة رأي.

وحول رد فعل إليسا على الأغنية، قال أسامة مصطفى إن النجمة اللبنانية قالت: “انتوا دخلتوا جوة شخصيتي وروحي وعقلي”، ونوه إلى أنها طلبت كتابة كوبليه آخر وفور لنتهاء المكالمة معها انتهى من كتابته، قمة سعادتي لما لإليسا اختصتني بمفاجأة أثناء التحضيرات النهائية للألبوم وأخبرتني أن صاحبة رأي هيكون اسم اللألبوم.