دخنوا النرجيلة في مقهى… و”قوى الأمن” بالمرصاد

انتشر على مواقع التواصل فيديو لأشخاص يدخنون النرجيلة بمقهى مخالفين بذلك قرار وزير الداخلية.

وعلى الأثر، قامت دورية من فصيلة جونية بتنظيم محضر بحق صاحب المقهى بحسب ما أفادت قوى الأمن الداخلي على حسابها على “تويتر”.









وفي هذا الاطار، أكدت المديرية العامة لقوى الامن بانها لن تتوانى عن ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بحق المخالفين.