“كورونا” يعزل مبنى في الطريق الجديدة… إليكم التفاصيل!

غرّدت النائب رولا الطبش على حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “في إطار متابعتي لحالة المصاب بالكورونا في منطقة الطريق الجديدة والتي تبيّن أنه خالط العديد من سكان البناء والحي، فقد أجريتُ الاتصالات مع المعنيين، وعملتُ معهم على اتمام الاجراءات اللازمة.

وقد صدر قرار بعزل المبنى حيث يقطن المصاب، ومنع السكان من الدخول أو الخروج منه. وسيتم إجراء فحوصات PCR لجميع المخالطين، كما بدأت اجراءات تعقيم المنطقة بكاملها. شكراً لرئيس بلدية العاصمة على توجيه أجهزة البلدية لضبط الوضع، أمنيًا وصحيًا، ولمحافظ بيروت على سرعة تجاوبه”.