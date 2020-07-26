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“كورونا” يعزل مبنى في الطريق الجديدة… إليكم التفاصيل!

July 26, 2020

غرّدت النائب رولا الطبش على حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “في إطار متابعتي لحالة المصاب بالكورونا في منطقة الطريق الجديدة والتي تبيّن أنه خالط العديد من سكان البناء والحي، فقد أجريتُ الاتصالات مع المعنيين، وعملتُ معهم على اتمام الاجراءات اللازمة.

وقد صدر قرار بعزل المبنى حيث يقطن المصاب، ومنع السكان من الدخول أو الخروج منه. وسيتم إجراء فحوصات PCR لجميع المخالطين، كما بدأت اجراءات تعقيم المنطقة بكاملها. شكراً لرئيس بلدية العاصمة على توجيه أجهزة البلدية لضبط الوضع، أمنيًا وصحيًا، ولمحافظ بيروت على سرعة تجاوبه”.




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