مدير مستشفى الحريري: نحن على وشك فقدان السيطرة على الوباء!

غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس أبيض عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “يقف لبنان امام خيار صعب. بالامس غردت مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري، بصراحة ، الرسم البياني أدناه والذي يظهر التسارع الكبير في ازدياد عدد حالات Covid19 ويتوقع تطورات “مروعة” ما لم نغير المسار. اذن بما أننا على شفا هاوية صحية أو اقتصادية ، أو كليهما ، ما هي الخيارات امامنا؟”.

وتابع ابيض: “إن جهوزية مراكز العزل والمستشفيات واقسام العناية المركزة ، ودور القطاع الصحي الخاص ، و مدى تطبيق التدابير من قبل القطاعات الاقتصادية المختلفة ، والوعي العام عند الجمهور ، واستخدام التعقب الرقمي ، و الصرامة في فرض التدابير الوقائية ، كل هذه هي امور يمكن بحثها و تحسينها.”









واضاف: “رأيي الشخصي أننا على وشك فقدان السيطرة على الوباء. لذلك نحن بحاجة إلى مهلة لالتقاط الانفاس مما سوف يسمح لنا بالعمل على تصويب المسار. لقد ربحنا المعركة الاولى، لكن هذه حرب. المبادرة بيدنا ولا ينبغي أن نضيعها. في بعض الأحيان يأخذ المرء خطوة إلى الوراء للتقدم خطوتين إلى الأمام.”