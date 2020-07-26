فيديو لشرطي “الأخلاق” في إيران وهو يبصق على فتيات لا يرتدين الحجاب وزوجته تسانده

أظهر مقطع مصور من شارع مدينة كرمانشاه غربي إيران، عنصرا من “شرطة الأخلاق” يبصق على فتيات لعدم ارتدائهن الحجاب، وفق وسائل إعلام محلية.

في الفيديو، الذي نشرته الناشطة مسيح علي نجاد عبر تويتر، السبت 26 يوليو/تموز 2020 وتناقلته وسائل إعلامية، يظهر الرجل وهو ينزل من سيارته ويتوجه نحو الفتيات، ويسبهن ويصرخ في وجههن.









Kermanshah, Iran: deux adolescentes harcelées par la police de la moralité pour non port de hijab https://t.co/lXyeCEjnfC @AlinejadMasih pic.twitter.com/cyjC6zk03V — L'important (@Limportant_fr) July 25, 2020

العنصر الأمني وصف سلوك الفتيات بأنه “غير أخلاقي” في حين يبدو ضابط شرطة بالقرب من الحادث دون تدخل، حسب المقطع.

ضمن المقطع المصور، نزلت زوجة الشرطي من السيارة وطلبت من فتاة الاعتذار من زوجها وإلا فإنها تستحق الضرب منه، قبل أن تبلغها أن زوجها من جهاز المخابرات ويمكن أن يعتقلها.

لم يتسن التأكد من صحة الفيديو، كما لم يصدر أي تعليق من الشرطة الإيرانية حول الحادثة حتى الساعة (23:00 ت.غ)

يقول نشطاء إن خلع الحجاب يشكل تصاعدا في الحراك النسوي الإيراني ضد القيود المفروضة في الجمهورية على أزياء النساء في الأماكن العامة.

منذ الثورة الإسلامية عام 1979، فُرض على النساء في إيران ارتداء الحجاب، على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.