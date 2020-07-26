أسطورة برشلونة مصاب بكورونا

خضع الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة خط الوسط في نادي برشلونة سابقا والمدرب الحالي لفريق السد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، بحسب ما كشف فريقه السبت.

ونقل حساب السد عبر “تويتر” عن تشافي (40 عاما) قوله “اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف”.









Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

وأضاف “قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19”.

وتابع “لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل (…) سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل”.

ومن المقرر أن يستضيف السد الخور في وقت لاحق السبت، في أول لقاء لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، غداة استئناف المنافسات بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب “كوفيد-19”.