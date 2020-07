أسطورة برشلونة مصاب بكورونا

خضع الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة خط الوسط في نادي برشلونة سابقا والمدرب الحالي لفريق السد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، بحسب ما كشف فريقه السبت.

ونقل حساب السد عبر “تويتر” عن تشافي (40 عاما) قوله “اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف”.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff – coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46

