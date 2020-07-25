فهمي “متشائم”: الوضع سيّئ جداً.. وبكمامتك بتحمي حالك

غرّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عبر حسابه على تويتر قائلا: “بكمامتك، بتحمي حالك وعيلتك وبيتك وبلدك”.

وفي حديث لاحق للـ”أم تي في”، قال فهمي: “لا بد أن أقوم بتوازن معين بين الوضع الاقتصادي والوضع الصحي وأنا مصمم على هذه المقاربة”.









واعتبر فهمي ان “التوصيات التي صدرت قاسية جداً من حيث وقف العمل الاقتصادي في البلد والوضع سيء جيداً وإذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى 15 آب لن تتمكن أي مستشفى من استقبال أي حالة مصابة بكورونا”.

وتابع “علينا الالتزام بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ واللامبالاة هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد وأنا متشائم جداً وعلينا أن ننتظر إذا كان المواطن سيلتزم قبل اتخاذ قرار إقفال البلد”.

واضاف “على الجميع التنبه والالتزام بالتوصيات الوقائة من كورونا لإنقاذ أنفسنا وبلدنا ولدي يومين لدراسة الوضع وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.

المركزية