بعد تكليف غجر لأورور فغالي… كيف ممكن لشخص مدعى عليه بملف الفيول المغشوش أن يتولى ادارة منشآت النفط!

توجّهت الاعلامية في محطة الـ”‏OTV‏” جوزفين ديب في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” بسؤال الى وزير ‏الطاقة ريمون غجر قائلة: “عن جد تم تعيين المدعى عليها في ملف الفيول المغشوش اورور ‏فغالي مديرة منشآت النفط ؟ شو النموذج يلي حابب تقدّمه؟”. ‏

وختمت تغريدتها سائلة: “هل هذا الامر قانوني”؟.









عن جد تم تعيين المدعى عليها في ملف الفيول المغشوش اورور فغالي مديرة منشآت النفط ؟ شو النموذج يلي حابب تقدمه @GhajarRaymond ؟ هل هذا الامر قانوني؟@w_akl — Josephine Deeb (@josephinedeeb) July 25, 2020

وضجّت مواقع التواصل بالانتقادات لقرار وزير الطاقة فما كان منه الا ان ردّ مؤكدا قراره.

وقالت الاعلامية لاريسا عون: حدا يشرحلي قرار وزير الطاقة …

كيف ممكن شخص مدعى عليه بملف #الفيول_المغشوش يتولى ادارة منشآت النفط .. بلدك مش فندق بلدك مزرعة … it’s mind boggling #لبنان

حدا يشرحلي قرار وزير الطاقة …

كيف ممكن شخص مدعى عليه بملف #الفيول_المغشوش يتولى ادارة منشآت النفط .. بلدك مش فندق بلدك مزرعة … it’s mind boggling #لبنان pic.twitter.com/iN9TKKN8xk — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) July 25, 2020

فصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة ريمون غجر البيان الآتي:

يتم التداول في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاعلامي بأخبار وتعليقات تنتقد تكليف وزير الطاقة إدارة منشآت النفط للمدير العام للنفط، فاعتبرت ان القرار مخالف للقانون.

يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الطاقة ان يؤكد ان قراره جاء بناء على قرينة البراءة وحتى صدور احكام تدين الموظف، أما الأهمّ في ذلك ان قراره جاء بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم ٨٢٤ تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٧، اي انه بناء على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فكان قرار المجلس المذكور كالآتي:

ان منشآت النفط تدار بصورة مؤقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في ادارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة، وذلك الى حين صدور مراسيم انشاء الاجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه”.

وبالتالي، فإن من سها عن باله، ان القرار ذات طابع تكليف مؤقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والمؤقت يزول مع زوال اسبابه.