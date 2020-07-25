الذهب يخترق حاجز الـ1900 دولار للمرة الأولى منذ 2011

دفع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل تزايد التوتر الأمريكي الصيني أسعار الذهب إلى مواصلة ارتفاعها واختراق حاجز الـ1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر 2011.

وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية، السبت، 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2011، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1899.95 دولار للأوقية (الأونصة).

والأسعار متجهة لزيادة خمسة بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس آذار.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.4 بالمئة عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو “المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول”.

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 2216.31 دولار.