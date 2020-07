كورونا… لبنان في مرحلة “خطيرة جدًا”

غرّدت مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري عبر “تويتر”: “الى أين نتجه؟ يضرب كوفيد-19 مجتمعنا بقوة وبخاصة من هم بعمر الشباب (10-19 سنة). سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مستشفياتنا مثل باقي البلدان. على هذه الوتيرة، ستمتلىء أسرّة العناية الفائقة بحلول منتصف آب. نحن في مرحلة خطيرة جدًا”.

Where are we heading? #Covid_19 is hitting our society hard & esp our young (10-19yrs). We will soon start seeing horrific images in our hospitals like other countries. At this pace, critical care beds will fill by mid-August. We are at a very dangerous point! #HealthcareHeroes pic.twitter.com/r7wDt2xN6W









