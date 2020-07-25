لودريان يغادر بيروت بخيبة أمل من ساسة لبنان

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، في ختام زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت عن خيبة أمله من الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد والتي لم تبد طيلة أشهر أيّ استعداد للقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلد المأزوم اقتصاديا.

وحذّر وزير الخارجية الفرنسي الجمعة من أن لبنان بات “على حافة الهاوية” في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت كرر خلالها دعوته إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي.









وبدا لودريان حاسما في تصريحاته خلال الزيارة التي تُعدّ الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة وبدء انتشار وباء كوفيد – 19 قبل أشهر. وشدد على ضرورة عدم المماطلة والإسراع في الإصلاحات.

ولم يجامل وزير الخارجية الفرنسي بحسب المراقبين ساسة لبنان، عبر انتقاداته الحادة طيلة يومين من الزيارة ركز فيها على دعوة السلطة في البلد إلى مساعدة نفسها قبل أن تنتظر مساعدة الآخرين، حيث قال الخميس في لقاءاته المختلفة بجل الفاعلين السياسيين في البلد، “ساعد نفسك، يساعدك الله”.

وكرّر لودريان الجمعة، خطابه عند التعبير عن خيبة أمل باريس ممّا يحصل من مماطلة في لبنان، قائلا “هذا البلد بات على حافة الهاوية” في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.

وأضاف “الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات” للسير في طريق الإصلاحات. وأكد “هذه طلبات فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت”.

والتقى لودريان الخميس كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره اللبناني ناصيف حتّي.

ولم يخف الخميس انزعاجه من غياب إرادة الإصلاح قائلا “أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد” للأزمة الراهنة، مشددا على الحاجة إلى “أفعال ملموسة طال انتظارها”.