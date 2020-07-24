ضبط 15 طنا من الاسماك المجمدة المنتهية الصلاحية

داهم المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم وفريق من الاطباء البيطريين وبمؤازرة أمن الدولة مستودعا في منطقة الزلقا وضبط حوالى 15 طنا من الاسماك المجمدة منتهية الصلاحية منذ شباط وآذار 2020 مستوردة من موريتانيا.

وأكد مدير عام الزراعة ان “فرق وزارة الزراعة بتوجيهات من وزير الزراعة عباس مرتضى تواصل الكشوفات الدورية المفاجئة في كل المناطق اللبنانية على مستودعات التبريد وعلى المسالخ والمزارع والصيدليات الزراعية لمتابعة تطبيق القرارات التنظيمية والقوانين المرعية الاجراء ولضبط المخالفات وايداعها القضاء المختص للتلف”.









وبعد المداهمة تواصل لحود مع وزير الإقتصاد راوول نعمة والمدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر، وتمنى عليهما “التشدد في ضبط الاسماك المنتهية الصلاحية في الاسواق اللبنانية لحماية المستهلك اللبناني وسلامة الغذاء”.