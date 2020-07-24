إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة لأغنية #صاحبة_رأي في ٢٤ ساعة!

اقتربت الفنانة إليسا من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك بعد طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد ” صاحبة رأي ” والمقرر طرحه بالأول من أغسطس المقبل، وذلك خلال ٢٤ ساعة على موقع اليوتيوب.

وكانت إليسا قد طرحت الأغنية على إحدى التطبيقات الموسيقية عصر أمس الخميس قبل طرحها باليوتيوب، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب ، ونالت صدى واسعا عقب طرحها، حيث تصدرت إليسا المركز الأول في لبنان، والثاني بالقاهرة في تريند موقع “تويتر” سواء قبل طرح الأغنية أو بعدها.









وعلى الجانب الآخر، تفاعلت كثير من السيدات مع كلمات الأغنية التي أكدوا أنها ممثلة ومعبرة عن شخصيتهم، حيث جاءت الكلمات تؤكد على قوة المرأة وإيمانها بقناعاتها ومبادئها أيًّا كانت الظروف التي تواجهها والمحيطة بها.

تقول كلمات الأغنية:

أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي فوجهة نظري

مبقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة به

أبويا علمني مخفش ودايما أواجه قدري

ومدام على حق مخفش دا مبدأ عايشة عليه

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف

أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف

لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف

وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفني حد ضعيف

أنا حاجة من كل حاجة انا حالة برا التصنيف

وأهم نقط قوتي لسه محافظة على قلبي نضيف

وحرص الملحن محمد رحيم، على تهنئة إليسا، عبر حسابه على موقع “تويتر”، على الأصداء الإيجابية التي حققتها أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي”، والتي طرحتها أمس الخميس 23 يوليو على موقع “يوتيوب”.

وكتب رحيم “ألف ألف مبروك لحبيبتي الغالية على العمل الجديد الرائع (صاحبة رأي)، اللي هي فعلا أغنية متكاملة ورائعة، كلام ولحن وتوزيع وغنا وهندسة صوت، وفكرتها عبقرية بجد عمل كله جمال وإبداع مبرووك يا ألوسة ولكل فريق العمل فن رائع ومشرف”.

وعلقت إليسا على كلمات رحيم، وكتبت “انتظر هم لم يستمعوا بعد لأغانيك”. “صاحبة رأي” كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة.