تيار المستقبل يوجّل مؤتمره العام بسبب كورونا

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:

عقدت هيئة الإشراف على المؤتمر العام الثالث لتيار “المستقبل” برئاسة الدكتور أحمد فتفت اجتماعا طارئا مع الرئيس الحريري صباح اليوم في “بيت الوسط”، وأطلعته على توصية “أطباء المستقبل” بإرجاء المؤتمر العام المزمع عقده غدا السبت في بيروت إلى موعد لاحق، نظرا للارتفاع المتسارع في وتيرة الإصابات نتيجة تفشي جائحة كورونا على الأراضي اللبنانية.









وبعد سلسلة اتصالات مع السلطات الصحية المعنية التي أكدت على توصية “أطباء المستقبل”، رفعت التوصية إلى المكتب السياسي الذي أقر الخطوة، عملا بالمادة 34 من النظام الداخلي التي تنوط به مثل هذا القرار.

وبناء عليه، وحفاظا على صحة المدعوين إلى المؤتمر وعائلاتهم ومجتمعهم عموما، تعلن هيئة الإشراف إرجاء المؤتمر حتى موعد يحدد لاحقا.

وقد قررت الهيئة اعتبار اجتماعاتها مفتوحة لدراسة المعطيات القانونية والصحية التي يتحدد على اساسها أقرب موعد ممكن لعقد المؤتمر بما في ذلك احتمال عقده بالوسائل الافتراضية”.