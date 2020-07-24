إصابة مدير مكتب وزير الخارجية ناصيف حتّي بفيروس كورونا!

سُجّل اليوم إصابة مدير مكتب وزير الخارجية بفيروس كورونا ما استدعى من الوزير ناصيف حتّي ومدير الشؤون السياسية في الوزارة غدي خوري إجراء فحص الـ PCR للاطمئنان، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وفي اتصال مع الجديد، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي الهاشم إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه بحال جيدة ولا يشعر بأي عوارض تُذكر وبأن فحص الـ PCR الذي أجراه أظهر أنه يحمل الفيروس لكنه low viral.









وقال الهاشم إنه أجرى” فحص الـ pcr قبل 72 ساعة من نيته السفر إلى خارج لبنان، ليتبين بنتيجة الفحوصات بأن الإصابة عوارضها غير ظاهرة”.

وأشارت معلومات الجديد إلى أن مدير مكتب وزير الخارجية هادي الهاشم تبلّغ نتيجة فحصه أثناء وجوده أمس على مأدبة غداء مع وزير الخارجية الفرنسي ما استدعى من الأخير استشارة طبيبه