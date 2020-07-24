إحتياطات “المركزي” 25.77 مليار دولار بانخفاض قدره 2.16 مليار دولار

أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 2.16 مليار دولار خلال النصف الأوّل من شهر تمّوز 2020 إلى 30.80 مليار دولار، من 32.96 مليار دولار في نهاية شهر حزيران.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع توسيع وزارة الاقتصاد لبرنامج دعم السلع ليشمل أكثر من 300 سلعة، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسيّة. عند تنقيص محفظة اليوروبوندز اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبيّة 25.77 مليار دولار في منتصف الشهر السابع من العام الحالي.









في سياق آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 2.22% (362.53 مليون د.أ.) من قيمة احتياطاته من الذهب إلى 16.69 مليار دولار. على أثر ارتفاع أسعار الذهب نتيجة تجدّد التوتّرات بين الولايات المتّحدة والصين وارتفاع حالات فيروس كورونا.

أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 16.80% (6.22 مليارات دولار) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تمّوز 2019، والبالغ حينها 37.02 مليار دولار. من جهةٍ أخرى، إرتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 27.88% (3.64 مليار د.أ.)، عند مقارنتها بالمستوى المُسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.05 مليار دولار يُشكِّل إجمالي الإحتياطات (الموجودات الخارجيّة واحتياطات الذهب) حوالى 45.72% من الدين العام الإجمالي و50.73% من صافي الدين العام، وهو يغطّي حوالى 147 شهراً من خدمة الدين.

في سياقٍ متّصل، إنخفضت موجودات مصرف لبنان بـ 0.25 مليار د.أ. خلال النصف الأوّل من شهر تمّوز إلى 151.76 مليار دولار على أثر تراجع الموجودات الخارجيّة بنسبة 6.54% إلى 30.80 مليار دولار، ترافقاً مع انخفاض قيمة التسليفات للقطاع المالي اللبناني بنسبة 0.23% إلى 14.63 مليار دولار ما طغى على ارتفاع قيمة احتياطي الذهب بنسبة 2.22% إلى 16.69 مليار د.أ. ترافقاً مع تطوّر الموجودات الاخرى والتي تمثّل رسملة كلفة التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف بنسبة 3.09% (1.52 مليار دولار) إلى 50.61 مليار دولار، وزيادة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 0.16% إلى 38.76 مليار دولار.

في هذا الإطار، تراجعت حصّة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 20.30% من مجموع ميزانيّة هذا الأخير في منتصف شهر تمّوز 2020، مقابِل 21.68% في نهاية شهر حزيران، فيما ارتفعت حصّة إحتياطيّ الذهب إلى 11.00% من 10.74% قبل فترة أسبوعين.