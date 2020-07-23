مارسيل خليفة يخضع إلى عملية جراحية طارئة

خضع الفنان اللبناني القدير مارسيل خليفة من مواليد عمشيت في العام 1950 إلى عملية قلب تكلّلت بالنجاح في أحد المستشفيات في أستراليا بعد تعرّضه إلى أزمة قلبيّة حادةّ استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء ما يلزم .

وفور شيوع خبر تعرّض مارسيل خليفة الى أزمة قلبيّة حادة بين جمهوره العريض في لبنان والوطن العربي وأنحاء العالم ،حتى بادر محبوّه إلى الاطمئنان عليه ،متمنين له الشفاء العاجل،وقد انتشرت صورة له وهو داخل المستشفى حيث تعرّض إلى انسداد في شرايين القلب ما استوجب خضوعه لعملية جراحة طارئة.









وتضامناً مع مارسيل خليفة أطلق عشّاقه ومحبّوه حملة تضامنية واسعة معبّرين عن مدى محبتهم له حيث تناقلوا عبر صفحاتهم الخاصة أعماله الفنيّة في المهرجانات التي لفتّ لبنان وخارجه ،وانتشرت عبارة “سلامة قلبك”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان مارسيل خليفة يُعتبر أحد أهم الفنانين العرب الملتزمين بقضية فلسطين، واشتُهر بأغانيه الوطنية،وبأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو.