ردّ “حزب الله” على إسرائيل… 5 سيناريوهات محتملة!

عشرات التهديدات نشرها أنصار “حزب الله” على شبكات التواصل الاجتماعي، ضد إسرائيل على مدار الأيام الماضية، بعد مقتل أحد عناصر الحزب، إلا أن تنفيذ هذه التهديدات على الأغلب سيكون رمزيًا ولأغراض دعائية، بحسب تقرير لصحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية عددا من السيناريوهات لرد حزب الله على مقتل القيادي في الحزب قرب مطار دمشق، في 20 تموز، أدت أيضا إلى إصابة أعضاء آخرين في الحزب.









ويتلخص السيناريو الأول، بحسب الصحيفة، في هجوم رمزي على غرار هجوم حزب الله على الحدود الإسرائيلية الشمالية في نيسان الماضي، والذي تم توظيفه من جانب الحزب للترويج لـ”قدرته” على اختراق حدود إسرائيل.

اما السيناريو الثاني الذي توقعته صحيفة “جيروزالم بوست”، فهو أن يشن حزب هجوما من دون إيقاع ضحايا، على غرار الهجوم الذي أطلقه الحزب في الأول من ايلول 2019، عندما استخدم صواريخ كورنيت لضرب الجيش الإسرائيلي بالقرب من منطقة أفيفيم وييرون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

والسيناريو الثالث المحتمل، يتلخص في هجوم على منطقة “مزارع شبعا” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك نظرا لمعرفة حزب الله بجغرافية المكان جيدا، وقد حاول الحزب الهجوم على المنطقة في 2002 باستخدام صواريخ الكاتيوشا، وصواريخ مضادة للدبابات.

ووضعت الصحيفة سيناريو رابعًا، يقوم فيه حزب الله بإطلاق هجوم من سوريا. وبالرغم من أن حزب الله لم يهاجم من سوريا سابقا، فإن إيران قد أطلقت صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل في 2018، إلى جانب طائرة مسيرة أطلقتها إيران من قاعدة T-4 في سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

أما السيناريو الخامس والأخير، فهو إطلاق حزب الله لعملية موسعة، يستخدم فيها تقنيات الصواريخ الموجهة الحديثة التي حصل عليها من إيران. كما يمكن مزج هذا الهجوم بمسيرات استخدمها الحزب على مدار عقدين.