بالفيديو: مقاتلة إسرائيلية تعترض فوق دمشق طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت

قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء ان طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

The theory that Israeli warplanes intercepted an Iranian civilian aircraft, IRM1152 is not possible, for the following reasons: [Thread] pic.twitter.com/Ihv005iA3z

— INTELSky (@Intel_Sky) July 23, 2020