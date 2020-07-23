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بالفيديو: مقاتلة إسرائيلية تعترض فوق دمشق طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت

July 23, 2020

قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء ان طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.




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