وزير المالية غازي وزني: معاشي في الوزارة بات يوازي الـ1000 دولار… والمسؤولية “مش هينة”

أكَّد وزير المالية غازي وزني أنه “يتحمّل مسؤولية ما حصل في وزارة المالية” وقال: “انا لا أتهرّب منها ولا أحب ولا أقبل بأن يتخطى أحد صلاحياته في الوزارة”.

أشار في مقابلة تلفزيونية الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على بقائي في الوزارة لأنه يرى أنه في الظروف الحالية من الضروري وجود تقني، وحتى الآن أقوم بجهدي لمواجهة الصعوبات”.









ولفت وزني إلى انه “لم أتوقّع أن تكون الوزارة بهذه الصعوبة فهناك أمور في الخفايا لا تلمسها إلا عندما تكون في السلطة والمسؤولية “مش هينة”، واضاف: “معاشي في الوزارة بات يوازي الـ1000 دولار أميركي ولكن لا مشكلة لدي لأنني احاول ان اخدم من موقعي وليست الامور مادية في هذه المرحلة، انا لا اتهرب من اي مسؤولية عن اي ملف في وزارتي”.

واكد ان “لا صحة لما قيل عن أنني هددت بإستقالتي في حال لم يتم القبول بإستقالة ألان بيفاني”، مشدَّدا على أنه “لا شك ان الان بيفاني أمضى 20 عاماً في وزارة المالية ولديه كفاءة، ولكن لم اسأله عن إستقالته او دوره في هذه المرحلة”.