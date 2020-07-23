إليسا #صاحبة_رأي وتتصدر “تريند” بعد ساعات من طرح أغنيتها الجديدة

تصدرت الفنانة اللبنانية أليسا “تريند” تويتر بعد ساعات من طرحها أغنيتها الجديدة “صاحبة رأي” على تطبيق “ديزر”، في لبنان ومصر، السعودية، وتونس ، ومازالت الأغنية تواصل الصدارة .

وهذه الاغنية هي أحد أغانيات ألبومها الجديد الذي سيحمل نفس الاسم، للشاعر الغنائي أسامة مصطفى، والملحن سامر أبو طالب. وكانت إليسا، قد نشرت عبر حسابها على “الإنستغرام” البوستر الإعلاني الخاص بألبومها الجديد، مشوقة جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.









غردت النجمة في وقت سابق قائلة: “2020 ليست سنة عادية… العالم يتغيّر، وبلدي لبنان يواجه أخطر أزمة له على جميع المستويات. لكن رغم كل شيء، قررت أن أفعل ما في وسعي: الاستثمار في الأمل”. مضيفة “بغض النظر عن الوضع وكل التحديات، قررت أن أصدر ألبومي حتى أثبت أن لبنان يتفوّق في إحلال السلام والسعادة للعالم”.