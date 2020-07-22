ستريدا جعجع تناشد اهالي منطقة بشري اتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من عودة انتشار الوباء

توجهت النائب ستريدا جعجع في بيان، بنداء الى اهالي منطقة بشري بوجه خاص، دعتهم فيه الى “اتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من عودة انتشار وباء الكورونا وقالت: “أشد على أيادي كل منكم متمنيةً عليكم بكل محبة وحرص شديدين على اعادة الالتزام بالاجراءات الوقائية من جائحة “كورونا” التي يبدو انها للأسف عادت لتفتك وتنتشر من جديد في مناطق مختلفة من لبنان ولا زالت بعيدة من منطقتنا، معاودة التأكيد أمامكم بأنني والنائب جوزاف اسحق الى جانب اتحاد البلديات وادارة مستشفى بشري الحكومي وجميع البلديات والمخاتير بصدد وضع خارطة طريق وقائية لابعاد هذا الوباء من جديد عن منطقتنا وأهلنا”.







