الخارجية الأميركية: نمارس ضغطاً اقتصادياً قاسياً على حزب الله

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث لقناة “العربية”: “نمارس ضغطا اقتصاديا قاسيا على حزب الله وعلى الدول الانضمام إلينا في هذا الضغط”.

وأضافت: “ندعم اللبنانيين مع مواصلة العقوبات على حزب الله”.









ورأت المتحدثة أنّ الضغط الأقصى على إيران يعيق تمويلها لما وصفتها بـ”الميليشيات”.

وقالت “يجب منع إيران من حيازة الأسلحة”.

وأضافت: “نريد منع إيران من حيازة سلاح نووي وباليستي، والعقوبات أخرجت شركات عدة من إيران”.

من جهة أخرى، قالت المتحدّثة الأميركية: “نجري مشاورات إيجابية مع جميع الأطراف بشأن ليبيا”.