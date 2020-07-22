دياب: حكومتنا هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط.. نعمل ليل نهار ورغم ذلك نتعرض للسهام السياسية!

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن الخطة المالية الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تشكل نقطة انطلاق إلى تقديم برنامج لصندوق النقد الدولي، وشدد على “أننا نعمل على عدة إصلاحات سيما الإصلاحين الذين أنجزتهما الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وهما: التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح في قطاع الكهرباء الأسبوع الماضي المتمثل بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.”

واعتبر أمام وفد منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين أن “الحكومة الحالية هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط في تاريخ لبنان ونعمل ليل نهار لمعالجة الأزمات ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية في وقت يجب أن نكون يدًا واحدة لمواجهة التحديات على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.









وشدد الرئيس دياب على أن الحكومة مصرّة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقًا من المصلحة الوطنية وفي كل المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية. وأضاف إن لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب وتنوعه الطائفي مصد إثراء للبلد، مستشهدًا بما قاله البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته إلى لبنان في العام 1997: “لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة”.