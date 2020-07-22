ماكرون سيعلن عن خطة شاملة لمساعدة لبنان!

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة “العربية” أن “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعلن خطة شاملة لمساعدة لبنان قد تتضمن فتح خطوط اعتماد مالية”، مشدداً على أن “باريس تؤيد دعوة الحياد في أزمة لبنان”.

وأكد المصدر أن “الأزمة في لبنان تهم المنطقة”، مشيراً الى أن “حكومة لبنان لم تقم بأي إصلاحات بعد 6 أشهر”.









واعتبر الدبلوماسي أن “وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يحمل إلى بيروت رسالة تضامن مع الشعب ورسالة حزم للسلطة”، مشيراً الى “أننا نناقش موضوع لبنان مع الأميركيين وشركائنا الخليجيين”.

ويصل لودريان مساء اليوم الأربعاء إلى بيروت في زيارة ليومين يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ناصيف حتي، على أن يلتقي أيضاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي غداً الخميس ومجموعة من أعضاء المجتمع المدني في سفارة فرنسا في لبنان.