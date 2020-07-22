بعد تقارير بإحراق وثائق بها.. أمريكا تطلب من الصين إغلاق قنصليتها بهيوستن، والأخيرة تهدد

قالت الصين، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، إن الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، في خطوة قالت بكين إنها تدينها بشدة مهددة بالرد.

الخارجية الصينية عبرت عن إدانتها لهذه الخطوة، في بيان لها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه “سيكون هناك رد” في حال عدم التحرك سريعاً.









المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قال في إفادة صحفية يومية إن واشنطن أبلغت بلاده أمس الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية، وذلك بعد تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستن مساء الثلاثاء بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية.

فيما وثقت وسائل إعلام أجنبية لقطات لحادث الإحراق، حيث يمكن رؤية أفراد شرطة هيوستن ومسؤولي الإطفاء وهم يحاولون دخول المبنى وإخماد الحريق، كما أظهرت لقطات أخرى تظهر حادثة حرق الوثائق.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض كوفيد-19 وشركات أخرى حول العالم.

وقالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.