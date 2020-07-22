بولا يعقوبيان: سد بسري صفقة بكل المعايير.. يبدو انه “يعبي” الجيوب!

عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب قالت فيه: “ان المؤسف والمبكي ان يشعر المدير الاقليمي للبنك الدولي قلبه مع لبنان اكثر من احزاب السلطة التي تفكر فقط بمصلحتها وبالصفقة”، مشددة على ان سد بسري هو صفقة بكل المعايير.

وتابعت يعقوبيان: “من يخاف على اهل بيروت لكي يشربوا عليه ان يقوم باصلاح شبكة المياه المهترئة ولكن يبدو انه لا يوجد اموال في اعمال الشبكة كما في السدود..”.









واضافت: “ان السد لن يأتي بالمياه قبل 10 سنوات اذا انجز كل شيء كما هو مطلوب كما ان من يريد المياه يقوم بتشغيل محطات التكرير وليس فقط بناءها من اجل الصفقة.. هم يحبون البناء وليس التشغيل”.

وتابعت: “ان السدود لا تنفع عنا لان المياه تتسرب الى داخل الارض.. كنزنا هي في المياه الجوفية”.

وقالت يعقوبيان: “استصرخ ضمير كل لبناني، ما هي الاولوية؟، البنك الدولي يطرح منذ نيسان تحويل الاموال الى مكافحة الفقر والاهم موضوع الكهرباء، وبكل حديثنا مع البنك الدولي فان ملف الكهرباء هو الاساس”.

ولفتت يعقوبيان الى ان مدير البنك الدولي اكد في اتصال هاتفي معه امس ان البنك يرفض استعمال الشدة بوجه الناشطين الرافضين لمشروع سد بسري، وقد “ابلغني ان حالة المشروع اليوم هي التعليق ولا يزال هناك خطوة واحدة وهي الالغاء..”.

وتابعت يعقوبيان: “يبدو ان هذا السد يعبي الجيوب وليس مياه، واقول لهم ان هذا المشروع سينتهي بفضل المخيمين في سد بسري الابطال..”.

وتوجهت يعقوبيان إلى الناشطين بالقول: “نحن معكم وهناك أصوات ترتفع في مجلس النواب الى جانبكم”.