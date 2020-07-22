وزير الداخلية يقترح “مشروع إعفاء” من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021

غرد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه على “تويتر”: “في ظل الظروف الاقتصادية، رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء المركبات والآليات كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على أن يحال الى مجلس النواب لإقراره”.

وفي وقت لاحق، أوضح فهمي في تغريدة ثانية أنه “عطفاً على التغريدة السابقة، وجواباً على بعض الاسئلة، فإن مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن الاعفاء عن العام 2020 للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام 2019، وعن العام 2021 للذين سددوا رسوم السير عن العام 2020”.