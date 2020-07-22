فيديو من داخل المستشفى للملك سلمان.. ترأس اجتماع مجلس الوزراء

ظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، في فيديو، من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وهو يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء السعودي، وسط تكهنات عدة حول حالته الصحية التي قالت الرياض إنها تقتصر على التهاب في المرارة.

التلفزيون السعودي قام ببث هذه اللقطات، مساء الثلاثاء، وأظهرت الملك سلمان (84 عاماً) جالساً خلف مكتب، ويترأس اجتماعاً عبر الإنترنت لمجلس الوزراء، وقد ظهر أيضاً بالفيديو ولي العهد محمد بن سلمان وعدد من الوزراء.









#مجلس_الوزراء | #خادم_الحرمين_الشريفين يتوجه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته. pic.twitter.com/02cnvJ7t9y — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 21, 2020

الحالة الصحية للملك: وقالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة لرويترز، رفضت نشر أسمائها، إن الملك “بخير”. كما أفاد مسؤول بالمنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، بأنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان، الإثنين، وكان “هادئاً” وبأنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن، الإثنين.

أما ما قد يثير التكهنات، فهو ما صرح به مصدر دبلوماسي لرويترز، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائداً إلى الرياض، الإثنين، من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعاً كان مخططاً له مع وفد عراقي زائر.

كما أكد المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث أن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

آخر ظهور للملك: يذكر أن آخر ظهور علني للملك سلمان كان في 19 مارس/آذار حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً وتسجيلات مصورة للملك وهو يرأس اجتماعات أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت. كما نشر الإعلام صوراً لولي العهد وهو يحضر هذه الاجتماعات عبر الإنترنت.

كان خادم الحرمين الشريفين قد قضى أكثر من عامين ونصف العام ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء من يونيو/حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم عام 2015. وعمل أيضا حاكماً لمنطقة الرياض أكثر من 50 عاماً.