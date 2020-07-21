مداهمة 3 مستودعات تمد السوبرماركات بدجاج فاسد من ال2016.. وزير الصحة: هيدا هوي السرطان!!

داهمت شعبة المكافحة في الجمارك 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت والذي يعود تاريخه لعامي 2016 و 2017 بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق من الوزارة وبمؤازرة وزارة الاقتصاد.

ونوه الوزير حمد بجهود الجمارك اللبنانية وقال :”تواصلت مع الرئيس بدري ضاهر وشكرته على هذا الانحاز العظيم للجمارك لمداهمتها هذه المعامل والمخازن الواضح الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج والتواريخ وكل ادوات التزوير المتوافرة، للاسف مع التوضيب لصالح السوبرماركات ومؤسسات مشهورة في البلد والتي تكلفنا فاتورة صحية وتزهق ارواح ناس بسبب هذا التعاطي غير المسؤول واللا اخلاقي ويجب ان ينال المرتكب عقابه بعد توثيق كل شيء وبعد استكمال كل التحقيقات”.









وعلق على ما شاهده في المستودعات قائلا: “هيدا هوي سرطان”.

اضاف :” لقد واكبت دائرة وزارة الصحة الجمارك وكذلك طبيب قضاء المتن وكان واضحا تعاون الاجهزة في هذا الوقت العصيب والذي يجعل بعض الناس من قليلي الضمير ان يتعاطوا مع صحة الانسان ومع سلامة الوطن بهذا الشكل وهذا الاستهتار ويجب ان ينال عقابا شديدا”.

وتابع :”اكتشاف هذه المعامل يحتم علينا المزيد من العمل لكل الفرق لفحص سلامة الغذاء وضمان سلامة المواطن وعدم الاستغلال لضعفاء النفوس في هذا الوقت وهذا هو المهم. لا نريد التشهير بل يجب نكون واثقين في كل ما نقوله ولكننا نعد اننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الانسان وسلامة الوطن “.

واشار حسن الى انه سيتم متابعة الاماكن التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الوثقة في الكومبيوتر لتحليل المعلومات الموثقة فيه.

اشارة الى ان الدجاج الفاسد يستخدم لصناعة الناغتس والاسكالوب وتغيير تاريخها لتوزيعها في السوق.