بعد أن أثارت جدلاً بآخر ظهور لها.. ريا أبي راشد تكشف لجمهورها أسرار فقدانها للوزن (فيديو)

بعد أن أثار ظهورها الأخير جدلاً كبيراً بسبب تغير شكلها، كشفت الإعلامية ريا أبي راشد، الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، في فيديو نشرته في حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، أسرار فقدانها للوزن وحصولها على قوام رشيق في غضون 4 أشهر فقط.

أسرار ريا أبي راشد: الإعلامية ريا كشفت في الفيديو عن 4 خطوات أساسية نجحت من خلالها في الوصول إلى وزن مثالي وهي: التوقف نهائياً عن تناول السكر والغلوتين، والحليب البقري، وشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً، وتناول 3 وجبات يومياً إلى جانب وجبتين خفيفتين شرط أن تكون الوجبات قليلة الكربوهيدرات، كثيرة البروتين وبها دهون صحية، مضيفة أنها اتبعت نظاماً رياضياً لمدة 3 أيام في الأسبوع عن طريق رياضة الهيت في المنزل، لمدة ساعة واحدة يومياً.









ريا قالت كذلك: “كان كتير مهم بالنسبة لي أحضر أكلي بنفسي خاصة إذا جاء على بالي حلويات خالية من السكر.. ما كنت متخيلة، بس صرت كثير بحب كل أنواع الخضراوات”.

إطلالة مفاجئة لريا: وجاء الفيديو الذي شاركته ريا مع جمهورها بعد أيام من إطلالتها التي أثارت الجدل وفاجأت جمهورها بها، إذ ظهرت بفقدان بارز للوزن، ما جعل البعض يفكر بأنها خضعت لعملية تجميلية، فيما راح البعض يتساءل عن الطريقة التي تمكنت من خلالها من التخلص من الوزن الزائد.

علقت ريا أبي راشد على الصور التي نشرتها: “أخيراً رجع هالجينز على قياسي، الموضوع بسيط.. بس أخد 4 سنين وشهور من العزل المنزلي، بتحبوا تعرفوا معلومات أكتر عن النظام اللي مشيت عليه؟”.

بعدها بأيام أعادت ريا نشر صورة أخرى بدون أية مساحيق تجميلية لترد على متابعيها الذي رجحوا قيامها بعملية تجميلية، وعلقت عليها قائلة: “هذه أنا بوجهي الذي لا طالما امتلكته”.