الملكة رانيا تتربع على عرش أجمل نساء العائلات الملكية على قيد الحياة.. والأميرة ديانا هي الأجمل على مر العصور

أفادت وسائل إعلام أجنبية بأن الدكتور جوليان دي سيلفا، أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية بلندن، قام بتحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم، ووجد أن الأميرة الراحلة ديانا هي الأكثر جمالاً وجاذبية، بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي، تلتها ملكة الأردن رانيا العبدالله بالمركز الثاني، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، أما ميغان ماركل فحلت بالمركز الرابع، وكيت ميدلتون بالمركز الخامس.

مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي ابتكر لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الجمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه، ويكون الإنسان الأكثر جمالاً هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.









قائمة أجمل نساء العائلات الملكية: تقنية التعريف اليوناني القديم للجمال المثالي طُورت عبر رسم خرائط حاسوبية للوجه على يد طبيب وخبير التجميل الشهير جوليان دي سيلفا، الذي استخدم التكنولوجيا في إعداد النسبة الذهبية لقائمة أجمل نساء العائلات الملكية، وخلصت النسبة الذهبية المتطورة إلى اختيار أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

الأميرة الراحلة ديانا التي حققت أعلى الدرجات بمقاييس الجمال المثالي في شكل وجهها وأنفها وجبهتها وحاجبيها، وحققت نسب جمال أقل بمنطقة الذقن والشفتين الرقيقتين.

الأميرة الراحلة ديانا

تليها الملكة الأردنية رانيا العبدالله، التي قال الطبيب إنها أجمل ملكة حية، وأكثر امرأة جذابة بشكل مذهل، وثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم بعد الأميرة الراحلة ديانا.

وقال دي سيلفا: “إن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق، كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة، خاصةً بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين”.

الملكة رانيا العبد الله

وبعد الأميرة رانيا جاءت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي في المرتبة الثالثة كأجمل نساء العائلات الملكية في العالم، إذ قال جوليان إن غريس كيلي تتميز بجمال خالد، وحصلت على أعلى الدرجات في مقياس تباعد عينيها، وجمال عينيها المثالي الذي حصل على أعلى درجات على الإطلاق، وبلغت نسبتها العالية جداً 99.8%، كما سجلت شفتها أعلى درجات بنسبة 91٪.

أميرة موناكو غريس كيلي

فيما حلت ميغان ماركل دوقة ساسكس في المرتبة الرابعة كأكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم، وأشار الدكتور جوليان إلى أن ماركل تبرز بجمال خاص بفضل تمتعها بتناظر وجه جميل، لتليها أخيراً دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي حلت في المرتبة الخامسة بنسبة 86.82%، وقال الدكتور وخبير التجميل جوليان دي سيلفا إن كيت ميدلتون تتميز بتباعد ومقاييس مثالية بين أنفها وشفتيها وموقع العينين، وتميزت ميدلتون مثل ديانا بضعف منطقة الذقن والفك، ومع ذلك حصلت على درجات مميزة عالية تجعلها واحدة من أجمل نساء العالم.