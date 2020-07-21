فرنجية بعد زيارته ميقاتي: حماية لبنان هي العنوان والبطريرك يمنع الفتنة

أكد الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقباله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في دارته بطرابلس أن “علاقة طبيعية تربطنا مع بعض ونحن متفقان على المواضيع السياسية الكبرى وعلى موضوع انماء الشمال وبحثنا في مواضيع واهمها ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق”. وشدد ميقاتي على أن “نجاح الحكومة من نجاح لبنان ولا مؤامرة على احد”.

من جهته، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد الزيارة، أننا “نفتخر بزيارة ميقاتي وهناك علاقة متينة بيننا وزيارتنا طبيعية، وتداولنا بكل الأمور ويمكننا أن نقول أن لدينا نظرة واحدة”.









وقال: “حريصون على الوحدة الوطنية، ونحن أتينا لنؤكد المؤكد أننا عائلة واحدة ومتفاهمون بأقسى وأصعب الظروف، منذ الشهيد كرامي وفيصل وميقاتي ونتمنى أن نبقى عائلة واحدة”.

ورداً على سؤال حول الحياد الإيجابي، اعتبر فرنجية أن “حماية لبنان هي العنوان، والشيئ الأساسي هو ردة الفعل وليس الفعل وبالسياسة سنحمي وطننا، وبالنتيجة البطريرك يريد حماية لبنان من الفتن ونحن معه بهذا الموضوع، وعلينا أن نعمل على أساس كل أمر يتحضر للبلد”.