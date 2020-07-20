بهاء الحريري اتصل بالبطريرك الراعي والمطران عودة

أجرى بهاء الدين رفيق الحريري اتصالاً هاتفياً اليوم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيدي القديسين مار شربل ومار الياس الحيّ.، متمنّياً أن “يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام”.

وبحث الشيخ بهاء الدين الحريري و البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الشؤون الداخلية.









وأجرى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري إتصالاً هاتفياً بمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لمناسبة عيد القديس مار الياس الحيّ.، متمنّياً أن “يعيده الله على لبنان واللبنانيين جميعاً بالخير و الأمن والسلام”.