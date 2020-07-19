وزير الصناعة عماد حب الله: لا وزراء لحزب الله في الحكومة!

أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن “سد بسري متخذ قراره في مجلس الوزراء ولا رجوع عنه وربما فات إحدى الوزيرات ذلك لأسباب مناطقية”.

وأضاف، في حديث للـ”OTV”: “أنا لست مع جماعة “كلن يعني كلن” وعلى القضاء التحرك لتحديد المسؤوليات والمحاسبة”، متابعًا: “لا وزراء لحزب الله في الحكومة واتهامها بالأمر حجة بأجندات خارجية”.









واعتبر أن “الحكومة تروت أكثر من اللزوم في مسألة التواصل مع سوريا. والولايات المتحدة سترى أن من الافضل ان تسمح للبنان التعاطي معها لتأمين الاحتياجات”.

ووأشار إلى أنه “إذا قدمت ايران مساعدات يجب على الحكومة قبولها اذا كانت غير مشروطة، لاسيما مع تراجع تقديم مساعدات اخرى”.

ورأى، في الختام، أن “البعض يعرقل الحكومة لأن عينه على العودة للسلطة ليتابع السرقة وتنفيذ سياسة الزبائنية”.