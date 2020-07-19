اليسا تشوق جمهورها وتشعل مواقع التواصل: أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري.. قررت كون #صاحبة_رأي!

نشرت الفنانه اليسا صوره جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتبت معلقه على الصوره :” أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو “أبويا علّمني ما خافش ودايمًا أواجه قدري”.









‎تابعت قائله :”اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي”.

أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون #صاحبة_رأي#SahbitRaey pic.twitter.com/Ie48Mo5C8x — Elissa (@elissakh) July 19, 2020

وتحولت إليسا إلى حديث مواقع “السوشيال ميديا” وذلك بعدما كشفت عن بوستر أحدث ألبوماتها “صاحبة رأى”، حيث ظهرت إليسا على البوستر وهى نائمة على سرير، وغطاء أبيض يغطى جسدها، وعلقت على الصورة: “أول مسيرتى كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمد لله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأى”.

وما أن نشرت إليسا البوستر الخاص بألبومها الجديد “صاحبة رأى”، حتى تلقت المئات والآلاف من التعليقات المهنئة بالألبوم، والذين، والتى تؤكد انتظار جمهورها لأى عمل جديد، لا سيما أن إليسا واحدة من أهم نجمات الوطن العربى فى هذا التوقيت.

بوستر إليسا لم يكن الأول، حيث سبق ونشرت منذ أيام قليلة، بوستر وعلقت عليه “قريبا”، وأيضا أثار الجدل وقتها على “السوشيال ميديا”، وجعلت “ترند” لعدة ساعات، حيث ظهرت إليسا وهى تقف بظهرها أمام المرأة، وفى المرأة تظهر أيضا بظهر، ولا يظهر وجهها، حيث كانت إطلالتها مختلفة، وفستان مفتوح من الظهر، وشعر قصير، ولكنه حاز على اعجاب محبى وعشاق إليسا.

الجمهور أبدى إعجابه أيضا باسم الألبوم، كونه يظهر به اختلاف عما كانت تقدمه إليسا من قبل، وأيضا اختلاف عما هو منتشر حاليا فى سوق الغناء والألبومات، كما أن النجمة اللبنانية إليسا، اعتادت دائما أن تثير الجدل ببوستراتها، وبجرأتها سواء فى البوسترات والصور، وكليبتها، وحتى الأغانى والأفكار والموضوعات التى تناقشها فى هذه الأعمال الفنية.